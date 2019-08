Tutto su Correa, La Gazzetta dello Sport: "Al Milan serve un vero leader"

C’è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sulla trattativa con l’Atletico Madrid per l’acquisto di Angel Correa, attaccante/trequartista che piace tanto ai vertici di via Aldo Rossi: "Al Milan serve un vero leader, ecco perché vuole Correa", titola la rosea, che poi aggiunge: "La strategia del diavolo. L’argentino è giovane e ne ha passate tante: è l’ideale per Boban".