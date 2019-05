Tuttosport - Abate ammaina la bandiera a San Siro

L'edizione odierna di Tuttosport ha dedicato spazio ad Ignazio Abate, alla ultima a San Siro in maglia rossonera. Il laterale destro, titolare col Frosinone, saluterà il suo pubblico dopo dieci anni in pianta stabile con il Milan: una carriera lunga e importante che, in mezzo al turbinio di tecnici, lo ha portato a vincere un scudetto e due Supercoppe Italiane. Rino Gattuso si è commosso in conferenza stampa parlando di Abate, lo stesso Abate che fu in lacrime quando Leonardo, nel 2010, lasciò la panchina del Milan (fu il brasiliano ad inventarlo terzino). Chissà che lo stesso Leonardo non possa provare le stesse sensazioni dopo aver scelto di non rinnovare il contratto ad Ignazio.