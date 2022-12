Tuttosport: "Adli davanti a un bivio: restare in rossonero o andare in prestito"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport titola così questa mattina: "Adli davanti a un bivio: restare in rossonero o andare in prestito". Il futuro del giovane trequartista francese, in gol nel test amichevole contro il Lumezzane, continua ad essere incerto. L'ex Bordeaux è stato impiegato pochissimo da Pioli nella prima parte di stagione e quindi deve ancora decidere se restare al Milan per giocarsi le sue carte oppure se andare in prestito per sei mesi per accumulare minuti ed esperienza.