Tuttosport - Al Milan servono due cessioni: Laxalt e Silva sul mercato

Mancano due settimane al termine del mercato e, per provare a sbloccarlo, il Milan ha bisogno di cessioni. E quello che riferisce Tuttosport, oggi in edicola, sottolineando che nei prossimi giorni la dirigenza lavorerà per la cessione di André Silva, proposto da Mendes al Siviglia e allo Sporting Lisbona. I portoghesi lo vorrebbero solo in prestito secco, mentre non è ancora arrivata un'offerta di Monchi. Laxalt è un altro giocatore che potrebbe lasciare il Milan, ma nessuna delle squadre interessate ha affondato il colpo (il Milan chiede 15 milioni tra prestito ed obbligo). Ad avere proposte potrebbe essere anche Calhanoglu, con il Lipsia che si è informato con l'agente del giocatore.