Tuttosport: "Amuleto Cardinale, con lui si vince"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Amuleto Cardinale, con lui si vince". Ieri a San Siro, in occasione di Milan-Tottenham di Champions League, sugli spalti di San Siro era presente anche Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird è ormai un portafortuna per il Diavolo visto che ha assistito allo stadio a tre vittorie su tre (prima di ieri aveva visto dal vivo le vittorie in Serie A contro Inter e Juventus).