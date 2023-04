Tuttosport analizza le seconde linee: "Milan frenato dalle riserve"

Un problema che è tornato con forza dopo il pareggio casalingo con l'Empoli e che sta venendo discusso da ogni parte quello delle riserve in Casa Milan . Tuttosport questa mattina decide di titolare così: "Milan frenato dalle riserve". Tra i titolari e le loro alternative c'è ancora un evidente squilibrio che non fa che rallentare la corsa del Milan da tutta la stagione.

Non è un caso che quando il tecnico rossonero ha applicato un massiccio turnover (oltre all'Empoli nelle gare contro Sassuolo, Monza e Cremonese nel girone di andata) sono stati portati a casa solo 6 sui 12 punti a disposizione: una vittoria e tre pareggi. Molto poco per una squadra che ambiva al bis scudetto e che oggi cerca di non rimanere tagliata fuori dalla Champions League.