Tuttosport: "Anche la FIFA apre un'indagine sul Milan"

"Anche la FIFA apre un'indagine sul Milan": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che si tratta di una vicenda che risale alla stagione 2015-2016, con la FIFA che ha ipotizzato una violazione dell'articolo 18bis del regolamento sui trasferimenti internazionali. Al centro dell'attenzione è finita una clausola del doppio prestito di Alessio Cerci dall'Atletico Madrid al Milan e poi a gennaio 2016 al Genoa. Secondo la FIFA, come riporta sempre Tuttosport, sarebbe possibile ravvisare un'influenza del club rossonero su quello ligure perchè l'accordo prevedeva che il giocatore dovesse disputare anche in rossoblù lo stesso minimo di presenze stabilite per la formazione milanista, altrimenti ci sarebbero state ripercussioni economiche sull'intesa originaria tra Milan e Atletico Madrid.