Tuttosport - André Silva, altro no: parere negativo del tecnico del Benfica

L'edizione odierna di Tuttosport riporta l'ennesimo "no" per una possibile uscita di André Silva. L'ultima indiscrezione portava al Portogallo, con il Benfica intormatosi sul portoghese, ma il tecnico Bruno Lage ha espresso parere negativo sul classe '95, così come accaduto in precedenza, quando l'ex Porto ha incassato il rifiuto da parte di Marcelino del Valencia. La situazione del portoghese resta aperta ma il tempo stringe.