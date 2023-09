Tuttosport apre con le parole di Matri: "Inter, Milan e Napoli superiori, ma occhio alla Juve"

In alto sulla prima pagina odierna di Tuttosport spazio per Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus e Milan che ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Matri ha affermato la superiorità delle milanesi e del Napoli rispetto alla Juve, puntando anche forte su Dusan Vlahovic. A detta dell'ex centravanti del Cagliari, il serbo quest'anno arriverà a segnare venti reti.