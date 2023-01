Tuttosport apre con Leao e Tonali: "I nostri gol per difendere il titolo"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con Leao e Tonali, decisivi ieri nella vittoria del Milan sul campo della Salernitana: "I nostri gol per difendere il titolo" le parole del centrocampista rossonero nel post-partita. Dopo il successo nello scorso campionato, il Diavolo vuole lottare fino alla fine per difendere lo scudetto e ripetersi. Ora il Napoli è a -5.