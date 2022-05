Tuttosport apre così in taglio basso: "Il Milan tifa Empoli"

MilanNews.it

Nel tardo pomeriggio di oggi, a San Siro, l'Inter di Simone Inzaghi giocherà contro l'Empoli la sua terzultima partita di questo campionato, due giorni prima rispetto al Milan perché impegnata successivamente nella finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono i principali rivali nella corsa allo scudetto per i rossoneri che stasera non potranno fare a meno di buttare un occhio su quello che succederà sul prato della Scala del Calcio. Per questo motivo Tuttosport questa mattina, in taglio basso, titola così: "Il Milan tifa Empoli". La formazione di Pioli deve rimanere concentrata sulla sua gara di domenica sera contro il Verona ma un aiutino dai toscani sarebbe ugualmente gradito.