MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Crollo Conte. Milan, visto come si fa?", titola così l'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina, sottolineando la sconfitta di Conte in casa del Leicester ieri pomeriggio con un pesante 4-1. Per la gara contro gli Spurs Pioli prepara le trappole.