Tuttosport: "Assalto a Zirkzee. Milan, c'è un tesoro di quasi 40 milioni"

vedi letture

In merito al mercato dei rossoneri, che in estate faranno un grande investimento in attacco, l'edizione odierna d Tuttosport titola così: "Assalto a Zirkzee. Milan, c'è un tesoro di quasi 40 milioni". Il centravanti del Bologna è esploso in questa stagione ed è diventato il grande obiettivo del Diavolo per rinforzare il suo reparto offensivo in vista della prossima stagione. L'olandese ha una valutazione che intorno ai 40 milioni di euro, vale a dire l’ammontare della clausola a favore del Bayern Monaco che, tuttavia, non sembra essere interessato al riportare in Baviera il gioiellino olandese.

Il Milan deve ancora decidere se affondare o meno per Zirkzee, ma intanto ha pronto un interessante tesoretto da circa 40 milioni di euro: oltre ai 3 milioni incassati per Messias e i 5 per Krunic, altri soldi potrebbero arrivare in estate dai riscatti di Saelemaekers (12 milioni) e De Ketelaere (23 milioni).