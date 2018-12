Tuttosport - Asse Milan-Genoa: ipotesi scambio Bertolacci-Veloso

Potrebbe esserci un altro ritorno al Genoa per Andrea Bertolacci. Queste le parole di Tuttosport sul centrocampista rossonero. Trattenuto in estate per volontà di Gattuso, il nativo di Roma non ha saputo giocare al meglio le sue carte, raccogliendo le briciole in stagione. Il contratto col Diavolo scade a giugno, ma il ritorno in rossoblù potrebbe essere questione di giorni se andasse in porto l'affare con Preziosi con il regista Miguel Veloso sul piatto.