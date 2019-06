Tuttosport - Attento Milan, l’Arsenal vuole Praet e Andersen

In attesa di essere annunciato, Giampaolo ha già dato qualche input a Maldini. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulle strategie del Milan in vista della sessione estiva di calciomercato. Praet e Andersen sono i giocatori individuati, ma anche quelli sui quali si sono già mossi altri club europei. Proprio ieri l’Arsenal ha offerto 42 milioni per averli entrambi. La Samp per il momento ha rifiutato. Il Milan sta partendo in ritardo rispetto alla concorrenza.