Tuttosport avverte il Milan: "Maignan, rinnovo in salita"

Il Milan è concentrato sul campo: ieri i rossoneri sono tornati alla vittoria in campionato e presto saranno di nuovo in campo prima in Coppa Italia e poi ancora in Serie A. Però anche alcune questioni extra-campo interessano l'ambiente rossonero, specialmente se queste questioni riguardano il rinnovo di contratto di Mike Maignan. Questa mattina Tuttosport ha avvisato il Milan: "Maignan, rinnovo in salita".

Il nuovo ostacolo nella trattativa è rappresentato dal Decreto Crescita che andrà a impattare non solo sui nuovi acquisti ma anche sui rinnovi. La dirigenza di via Aldo Rossi farà di tutto per la firma di uno dei suoi top player. Maignan ha il contratto attuale che scade nel 2026: c'è tempo ma non bisogna troppo rilassarsi.