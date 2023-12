Tuttosport avverte: "Infortunopoli. Pioli o lo staff, a fine anno uno salta"

La situazione infortuni, in casa rossonera, peggiora di settimana in settimana. Anche nell'ultimo turno di campionato il Milan ha perso due giocatori: lo svizzero Okafor starà fuori un mesetto mentre Pobega potrebbe stare indisponibile anche di più, con lo spettro dell'operazione all'orizzonte. Una situazione complicata che oggi fa titolare a Tuttosport così titola così: "Infortunopoli. Pioli o lo staff, a fine anno uno salta".

Un avvertimento preoccupante. Secondo il pezzo Cardinale non gradisce il numero di indisponibili: 29 infortuni complessivi dei quali 21 non sono traumatici. Considerando che l'americano considera i giocatori i veri e propri asset del suo investimento, non è un bel vedere. Dunque, secondo il racconto del quotidiano piemontese, a fine anno salterà qualche testa nella speranza che intanto si riesca a porre un freno a un problema divenuto incontrollabile.