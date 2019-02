Un’arma in più per Gattuso. Anche Biglia è tornato a disposizione dopo la lunga assenza. L’argentino è l’alternativa a Bakayoko, ma con caratteristiche diverse del francese. Il recupero dell’ex Lazio consente a Rino di scegliere la soluzione migliore per la squadra, magari in base all’avversario di turno. È il bello di avere una rosa più ampia, scrive il quotidiano Tuttosport.