Tuttosport - Bakayoko formato Monaco: si gode il Milan e punta la nazionale

Ritorno al futuro. Un tuffo nel passato per cambiare il proprio avvenire. Tiémoué Bakayoko sembra tornato quello di Monaco: un centrocampista dominante a livello fisico, argine quasi invalicabile davanti alla difesa e uomo in più negli assalti all'area avversaria. Esordisce così l'edizione odierna di Tuttosport parlando del centrocampista francese del Milan. Anche contro la SPAL, prosegue il quotidiano, il transalpino è stato tra i migliori in campo, mostrando tutte le qualità che hanno spinto Leonardo a puntare su di lui in estate. Ora 'Baka' si tiene stretto il Diavolo, lavora per trovare il suo primo gol italiano e punta la Francia. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili, manca tra i convocati dei Campioni del Mondo da marzo 2017. Ma con questo passo non è impossibile convincere Deschamps per un'occasione.