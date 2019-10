Tuttosport: "Berlusconi scatenato contro questo Milan"

Nel taglio alto della prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina, c'è spazio anche per il Milan con le parole di Berlusconi: "Gazidis, stai zitto! Il Monza a San Siro". L'ex presidente prosegue: "Il rischio bancarotta? Sono cose che non si dovrebbero dire. Poi, se uno ha voglia di dirle, va in bagno, chiude la porta e le dice lì. Il Meazza non va abbattuto, piuttosto ci faccio giocare la mia nuova squadra".