Tuttosport - Bilancio estivo: l'unica certezza del Milan è la difesa

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul lato tecnico in casa rossonera dopo le varie amichevoli estive. Il reparto che dà maggiori difese è la difesa che, aggrappata al solito Donnarumma, ha fin qui subito pochi gol. Sulle fasce c'è abbondanza e in questo senso, sia a destra che a sinistra, il Milan può stare piuttosto tranquillo. Il centrocampo al contrario è un vero e proprio cantiere: Bennacer non ha mai giocato e Krunic ha accumulato un minutaggio ridottissimo, Biglia si è ritrovato leader quasi a sorpresa, nonostante le ipotesi di cessione. Kessie è tornato da poco e giocherà nel ruolo che nel precampionato è stato dell'adattato Borini, mentre Paquetà e Calhanoglu sembrano alternativi sulla sinistra. I veri problemi però sono in attacco: a prescindere dall'astinenza di Piatek, è chiaro che al Milan manchi qualcosa. Castillejo è un adattato, Leao da solo non può dare garanzie certe e Suso, nonostante la stima di Giampaolo, ha spesso peccato di discontinuità.