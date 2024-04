Tuttosport: "Cardinale ha deciso: Ibrahimovic avrà più potere"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Cardinale ha deciso: Ibrahimovic avrà più potere". Dopo settimane di voci, in via Aldo Rossi sembrano avere accantonato l'idea di inserire in società Damien Comolli, presidente del Tolosa. Gerry Cardinale ha deciso di confermare l'attuale management, dunque si andrà avanti con Giorgio Furlani amministratore delegato, Geoffrey Moncada responsabile dell’area tecnica, Antonio D’Ottavio direttore sportivo e ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che sarà una figura sempre più di riferimento anche a livello operativo per il Milan che verrà.

L'unica novità in società dovrebbe essere Jovan Kirovski, futuro ds dell'eventuale squadra Under 23 che potrebbe essere allenata da Daniele Bonera, il quale sembra essere favorito su Ignazio Abate. A portare nel club di via Aldo Rossi l'ex dirigente del Los Angeles Galaxy è stato proprio Ibrahimovic.