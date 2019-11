L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport si sofferma - in prima pagina - sui movimenti delle italiane in vista di gennaio. "Che mercato!", titola il noto giornale sportivo, che tra i possibili colpi cita anche Zlatan Ibrahimovic, seguito anche dal Bologna (e non solo). Ma sullo svedese "si muove il Milan", che ieri ha avuto un primo contatto con l’agente Mino Raiola.