Tuttosport cita Stefano Pioli: "L'obiettivo è essere felici"

vedi letture

Il giorno prima della partenza del Milan per Los Angeles (avvenuta ieri), Sky Sport ha intervistato Stefano Pioli, tecnico rossonero, sulle aspettative per questa stagione e non solo. Tuttosport ha citato l'allenatore del Diavolo e ha scritto: "L'obiettivo è essere felici". Anche qualche parola sui singoli, vecchi e nuovi: "Nessuno potrà prendere il posto di Ibrahimovic. Maignan è un leader. Loftus-Cheek è un giocatore forte, abbina fisicità e qualità, gli piace inserirsi. Reijnders si muove bene, è intelligente".