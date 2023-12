Tuttosport commenta: "Applausi? A Van Basten. Invece su Leao piovono fischi"

vedi letture

Non un grande pomeriggio per Rafael Leao quella di ieri contro il Sassuolo. Il portoghese è uscito tra i fischi di alcuni tifosi di San Siro dopo una prestazione che ha messo in evidenza che la forma migliore, dopo il mese di infortunio, ancora è ben lungi dall'essere stata ritrovata. Per questo Tuttosport titola: "Applausi? A Van Basten. Invece su Leao piovono fischi". In tribuna, ieri a San Siro, c'era anche Marco Van Basten.

E così Leao estende il suo digiuno da gol in campionato: l'ultima rete è arrivata addirittura il 23 settembre, sempre a San Siro, contro l'Hellas Verona. A onor del vero non si può dire che fino all'infortunio avesse giocato male: sempre decisivo in Champions, anche con un gol contro il Psg, e spesso fondamentale con gli assist. Ma i tifosi chiedono i gol. Il primo buon proposito per il 2024.