Tuttosport commenta: "Interregno! Il Milan si inchina"

Un derby impossibile da dimenticare quello di ieri, il Milan ha perso 5-1 contro l'Inter. Ma non sarà difficile da dimenticare per il risultato in sè, comunque già pesante di suo, ma perchè arriva in coda a tutta una serie di precedenti pesantissimi. Tuttosport infatti oggi scrive per commentare: "Interregno! Il Milan si inchina".

Nel 2023 è stato un vero e proprio dominio nerazzurro nelle stracittadine: cinque vittorie su cinque per la squadra di Inzaghi in appena nove mesi, 12 gol fatti e solamente uno subito. I rossoneri si inchinano ancora una volta ai cugini, ormai diventati un tabù.