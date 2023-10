Tuttosport commenta: "Milan, è dura senza Ibra e Maldini"

Non un periodo facile per il Milan: dopo aver passato la sosta in testa alla classifica, i rossoneri hanno perso due big match consecutivi contro Juventus e Psg che hanno spento l'entusiasmo del popolo rossonero e hanno alimentato le critiche. Tuttosport oggi propone un ragionamento a livello societario e titola: "Milan, è dura senza Ibra e Maldini". Chi andrà in campo saranno i giocatori e l'allenatore ma dopo le tre pesanti sconfitte stagionali (Inter, Juve e Psg) sembra che sia sempre mancato quel paracadute della società che negli anni passati poteva essere Maldini o Zlatan Ibrahimovic, che facesse da filtro tra ciò che arriva da fuori e gruppo squadra andando a parlare nel post partita.

Sarebbe interessante, dunque, in questo caso per lo svedese, cominciare a ragionare seriamente su un ritorno in famiglia.