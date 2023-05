Tuttosport commenta: "Milan e le piccole. Maledizione da esorcizzare"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha commentato così la gara che il Milan giocherà questo pomeriggio in casa dello Spezia: "Milan e le piccole. Maledizione da esorcizzare". Negli utlimi due mesi sono state forse le partite più difficili e quelle in cui i rossoneri hanno perso la maggior quantità di punti: Salernitana, Udinese, Empoli, Bologna, Cremonese... Oggi i rossoneri non possono assolutamente sbagliare e dovrà superare anche il turnover obbligato da motle assenze forzate, alcune di queste moltom importanti come Leao, Krunic, Messias e Thiaw, oltre che Bennacer che ormai ha concluso la sua stagione.