Tuttosport - Conceiçao è spinto dal suo agente Mendes: il Milan ci pensa, ma non sembra convinto a pieno

vedi letture

Nelle ultime settimane, il nome più caldo per la panchina del Milan è diventato quello di Sergio Conceiçao, che a fine stagione molto probabilmente rescinderà il contratto che lo lega al Porto fino al 2028. Secondo Tuttosport, il tecnico portoghese è spinto verso Milanello soprattutto dal suo agente Jorge Mendes.

In via Aldo Rossi ci pensano, ma l'ex centrocampista, che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Lazio e Parma, non sembra convincere a pieno i dirigenti milanisti. Le alternative sono sempre le solite: Fonseca, che non scalda però più di tanto nemmeno lui tutte le componenti societarie, Van Bommel e Gallardo. Piace molto anche Thiago Motta, ma l'attuale tecnico del Bologna sembra essere destinato alla Juventus.