Tuttosport conferma: "Pellegrino da Inzaghi alla Salernitana, Traorè al Palermo"

Questa mattina Tuttosport ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore sul mercato in uscita del Milan. I rossoneri hanno definito le operazioni in prestito del difensore argentino classe 2002 Marco Pellegrino alla Salernitana e dell'esterno offensivo classe 2004 Chaka Traorè al Palermo. Nel titolo del quotidiano si legge proprio questo: "Pellegrino da Inzaghi alla Salernitana, Traorè al Palermo".

Per Pellegrino si è dovuto ottenere il permesso da parte della FIFA, con la Salernitana che ha battuto la concorrenza di Sampdoria, Verona e anche Adnerlecht. Questa mattina Pellegrino è partito per Salerno (LEGGI QUI). Traorè, invece, finirà al Palermo in prestito con diritto di riscatto: sembrava dovesse andare in Svizzera al Losanna ma non era convinto della destinazione.