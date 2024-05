Tuttosport - Conte parla col Napoli e apre al Milan. Ma il nome più caldo per i rossoneri resta Conceicao

vedi letture

Antonio Conte avrebbe fatto sapere di essere disponibile a valutare una proposta del Milan, ma il nome più caldo per la panchina rossonera della prossima stagione continua ad essere quello di Sergio Conceicao. Lo sostiene Tuttosport tra le pagine delle sua edizione odierna, ricordando comunque che il profilo del salentino è sempre stato smentito da Casa Milan: tra le opzioni tornate vive nelle ultime ore c'è anche il Napoli, a cui ha chiesto un triennale da 6,5 milioni.

Nell'ultima settimana il nome più di moda per il Diavolo, come noto, è diventato quello di Conceicao: probabile che il portoghese, spinto dall'agente Mendes, rescinda il suo contratto col Porto. Secondo TS il Milan ci pensa, ma non sembra convinto a pieno. Lo stesso discorso vale per Fonseca (corteggiato dal Marsiglia), mentre restano sullo sfondo Van Bommel e Gallardo, con il sogno Thiago Motta complicato per via della Juventus. Allo stesso tempo il quotidiano sostiene che non ci sia stato nessun contatto per De Zerbi o Sarri. E così si torna a Conte. "Il salentino ha parlato col Napoli - chiede un triennale da 6.5 milioni più bonus - e ha aperto al Milan", si legge.