Tuttosport - Correa-Milan, ci siamo: l’Atletico a Milano per i dettagli

Il Milan ha in pugno Angel Correa. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulla trattativa per il trasferimento in rossonero del giovane attaccante. L’affare è praticamente fatto: i dettagli verranno discussi nell’incontro che si svolgerà oggi nella sede di via Aldo Rossi tra i dirigenti milanisti e il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Andrea Berta. La base fissa si aggirerà sui 40 milioni ai quali andranno aggiunti una serie di bonus.