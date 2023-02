Tuttosport così: "Il Milan è da svegliare. (Ri)scocca l'ora di Leao"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Anche l'edizione di Tuttosport pone l'accento sul ritorno tra i titolare di Rafael Leao per la partita di stasera contro il Torino: "Il Milan è da svegliare. (Ri)scocca l'ora di Leao". Il Milan è a caccia di una reazione ma potrà farlo con un Leao in più che ritroverà la maglia dal primo minuto. Come tutto il Milan, Leao con il Torino non è andato molto d'accordo quest'anno: una delle sue peggiori prestazioni all'andata (sostituito all'intervallo), inutile in Coppa Italia quando è entrato in superiorità numerica.