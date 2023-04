Tuttosport così sulla vittoria dei rossoneri: "Milan, 'nu babbà!"

MilanNews.it

Tuttosport nell'edizione odierna uscita oggi in edicola, in taglio alto dedica spazio al quarto di andata tra Milan e Napoli vinto dai rossoneri con il minimo scarto a San Siro. Il titolo recita: "Milan, 'nu babbà!" Nel sottotitolo viene raccontato l'andamento della partita: "I rossoneri esaltano San Siro e ringraziano Maignan". Il portiere francese ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori al mondo. Poi un commento anche sulla direzione di gara di Kovacs: "L'arbitro fa arrabbiare tutti". Il Napoli non avrà per il ritorno nè Anguissa nè Kim.