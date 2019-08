Tuttosport - Costacurta: "Il Milan ha una strada tracciata e giocatori con potenzialità eccellenti"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato della situazione in casa rossonera: "Il Milan deve andare nella direzione tracciata da Maldini e Boban: hanno idee, lo so bene, e le vogliono realizzare per puntare alla Champions. Hanno giocatori dalla potenzialità eccellenti - Leao, Paquetà, Bennacer che è stato il migliore in Coppa d’Africa e non al torneo dei bar - ma sono giovani: Giampaolo sarà molto importante per la loro crescita. Però, ripeto, il Milan ha una strada tracciata".