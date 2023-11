Tuttosport: "Crisi Milan: per Pioli una fiducia a tempo"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Crisi Milan: per Pioli una fiducia a tempo". Le ultime settimane sono state piuttosto complicate in casa rossonera: un mese senza vittorie, le rimonte subite e i tanti, anzi troppi, infortuni. La vittoria contro il PSG non può bastare per cancellare tutti i problemi, così come a non far traballare la panchina di Stefano Pioli, il cui destino, secondo il quotidiano torinese, si deciderà nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund, gara che il Diavolo deve vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi.