Tuttosport: "Cutrone scalpita, Piatek si difende"

Nel Milan che prepara lo sprint finale - scrive il quotidiano Tuttosport - bisogna capire chi giocherà in avanti. I due centravanti rossoneri, Piatek e Cutrone, stanno faticando e non poco a trovare la via del gol. Il pistolero sembra aver finito le munizione, ma anche il giovane italiano è a digiuno da parecchio. Tuttavia, dal punto di vista fisico Patrick sembra stare meglio del collega polacco. Gattuso e il Milan hanno bisogno dei loro gol per provare a centrare la qualificazione in Champions.