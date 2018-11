Tuttosport - Da Mou a Bearzot, viaggio nelle partite senza cambi

La decisione di Gattuso di non effettuare sostituzioni nel corso della gara con la Lazio ha destato parecchie perplessità. È rarissimo, infatti, che un allenatore rinunci all’aiuto dalla panchina. A volte però succede. Come riporta Tuttosport, un mese fa, in Champions, Mourinho confermò lo stesso undici per tutti i novanta minuti contro la Juventus. Nel 2014, invece, Allegri e Simeone lasciarono in campo gli stessi ventidue che avevano iniziato la sfida Juve-Atletico Madrid. L’ultima partita di Serie A nella quale un tecnico non ha effettuato cambi è stata Roma-Torino del 25 marzo 2014. Ventura lasciò intatta la formazione anche in Italia-Albania giocata nel 2017. Anche Vicini, nel ’90, fece la stessa cosa in una gara della Nazionale a Cipro. Prima era stato Bearzot, nel 1983, a non ricorrere alle sostituzioni in azzurro.