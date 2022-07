Tuttosport: "De Ketelaere: il Milan insiste. Un'ossessione? No, esigenza"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così: "De Ketelaere: il Milan insiste. Un'ossessione? No, esigenza". I rossoneri non mollano la presa, anche se manca ancora l'accordo con il Bruges. Il Diavolo lo vuole a tutti i costi non solo per la sua tecnica, ma anche per la sua duttilità visto che può ricoprire più ruoli in attacco. Mister Pioli ha bisogno di un giocatore così e per questo la dirigenza milanista continua a lavorare per provare ad accontentarlo.