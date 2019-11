Merih Demiral è il principale obiettivo del Milan per la difesa. Il problema, però, è l’elevata valutazione del giocatore turco. La Juventus, infatti, parte da una richiesta di 40 milioni di euro per il suo cartellino. Per questo i rossoneri, come riporta Tuttosport, potrebbero virare su Rugani, il quale, con il ritorno di Chiellini, rischia l’esclusione dalla lista Champions.