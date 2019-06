Tuttosport - Donnarumma al Psg, ecco la vendetta di Leo

Non è ancora ufficiale, ma Leonardo è ormai a un passo dal ritorno al Paris Saint-Germain. E come primo colpo, dopo l’addio di Buffon, il dirigente brasiliano potrebbe puntare su Donnarumma. Come riporta Tuttosport, Leo conosce bene la situazione dei conti del Milan (i rossoneri hanno bisogno di mettere a referto almeno una plusvalenza importante) e sa quanto Maldini può chiedere per il cartellino di Gigio (non meno di 60-65 milioni). Presto potrebbe ripresentarsi in via Aldo Rossi con in tasca una proposta per il giovane portiere.