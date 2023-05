Tuttosport dopo Milan-Cremonese: "Per De Ketelaere è l'ennesimo flop"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

All'indomani di Milan-Cremonese, che si è conclusa con il risultato di 1-1, Tuttosport titola così: "Per De Ketelaere è l'ennesimo flop". Il belga, a cui Stefano Pioli ha concesso ieri sera una nuova chance da titolare, ha deluso e ancora una volta non è stato decisivo. Nel primo tempo ha avuto anche un'occasione importante per segnare la sua prima rete in rossonero, ma a tu per tu con Carnesecchi è stato fermato dal portiere grigiorosso.