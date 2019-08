Come riferisce Tuttosport, oggi in edicola, stasera al Manuzzi potrebbe esserci l'esordio di Leo Duarte, il quale partirà dalla panchina. Questa sera non saranno della partita invece Leao, Bonavenura, Reina, Krunic, Laxalt, i quali lavoreranno a Milanello per migliorare la condizione fisica in vista della sfida del Friuli contro l'Udinese.