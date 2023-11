Tuttosport - Dubbio Kjaer: è ancora da capire se rientrerà fra i convocati per il Borussia

Non solo in attacco, assenze di peso anche in difesa. Al di là dei lungodegenti Kalulu e Pellegrino, che si rivedranno nel 2024, la sosta non è riuscita a restituire Simon Kjaer in forma: il danese non era a disposizione di Pioli contro la Fiorentina e non è ancora chiaro quando potrà tornare. Per questo motivo così come per l'attacco con Camarda, anche per la difesa Pioli ha pescato dalla Primavera con Jan Carlo Simic pronto per esser convocato e a disposizione come prima soluzione dopo Tomori e Thiaw.

Come riporta Tuttosport, però, è ancora da capire se Simon Kjaer rientrerà fra i convocati della delicata sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, valida per la quinta giornata del girone F. L'assenza del centrale danese, out per un problema muscolare, sta complicando i piani di Pioli, completamente a corto di alternative fra i centrali difensivi.