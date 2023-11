Tuttosport: "Due turni a Giroud. I tifosi: Camarda in attesa del colpo"

"Due turni a Giroud. I tifosi: Camarda in attesa del colpo": titola così stamattina Tuttosport dopo la squalifica per due giornate del centravanti francese, espulso contro il Lecce. Sarà out quindi nelle gare di campionato contro Fiorentina e Frosinone e così i tifosi chiedono la convocazione di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 della Primavera di Abate. Intanto il Diavolo continua a lavorare per il possibile colpo offensivo a gennaio: Adams è in pole su Guirassy per dare alternative valide a Pioli in attacco.