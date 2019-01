Tuttosport e il caso Higuain: "Super grana"

Da una parte il "super colpo" Ramsey, dall’altra la "super grana" Higuain. "Non solo la Coppa è super", scrive stamane il quotidiano Tuttosport parlando di Juventus e Milan, che domani si sfideranno in Arabia Saudita nella finale di Supercoppa Italiana. Per quanto riguarda il Pipita, il noto giornale sportivo torinese - in prima pagina - aggiunge: "Oggi vertice a Gedda tra i dirigenti bianconeri e quelli del Milan. In attesa delle mosse del Chelsea, l’argentino rischia di diventare un problema per entrambi i club".