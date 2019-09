L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio in prima pagina anche al Milan ed in particolare alla crisi di Kris Piatek che è ancora a secco in questo avvio di stagione: "Segna un gol e non ti fermi più" è l'idea di quattro ex rossoneri che sono sicuri che al polacco basterà un gol per sbloccarsi e tornare il bomber dello scorso anno.