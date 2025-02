Tuttosport: "È il solito Joao Felix: qualche lampo, tante eclissi"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "È il solito Joao Felix: qualche lampo, tante eclissi". Arrivato l'ultimo giorno del mercato invernale in prestito secco dal Chelsea, Joao Felix ha fatto sognare tutti i tifosi milanisti all'esordio contro la Roma in Coppa Italia con un gran gol, ma poi non saputo ripetersi nelle successiva partite. E questa è una costante della sua carriera, vale a dire alternare grandi cose a prestazioni negative.

In rossonero il trequartista portoghese sta godendo della grande fiducia di Sergio Conceiçao che lo ha voluto fortemente al Milan e lo sta mettendo sempre in campo. Per il momento, però, Joao Felix è ancora poco continuo e poco decisivo, ma sulle sue qualità non ci sono dubbi e in via Aldo Rossi sperano che possa farle a vedere presto a tutti.