Tuttosport e la morte di Radice: "Il Milan: grazie!"

Anche il quotidiano Tuttosport ricorda Gigi Radice. Nello specifico, parlando del passato in rossonero dell’allenatore, il noto giornale sportivo torinese sottolinea che il suo rimpianto più grande è stato quello di non essere riuscito a salvare il Milan dalla retrocessione nella stagione 1981-82. Ieri il club di via Aldo Rossi lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio: "La storia del calcio e tutto il Milan lo ricordano con affetto e commozione".