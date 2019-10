Tuttosport e le parole di Gazidis: "Il Milan rischiava la D"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport pone l’accento - in prima pagina - sulle parole pronunciate da Ivan Gazidis in conferenza stampa. "Il Milan rischiava la D", titola il noto giornale sportivo riportando le "dichiarazioni choc dell’amministratore delegato alla presentazione di Pioli". E ancora: "Abbiamo salvato il club dalla bancarotta". Sempre in taglio alto c’è spazio anche per le esternazioni di Boban e Maldini, i quali hanno ammesso: "Abbiamo sbagliato, mancano giocatori esperti". Mentre il nuovo tecnico carica l’ambiente: "Io punto alla Champions".